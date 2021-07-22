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Інтернет-збій в США і Британії не пов'язаний з кібератаками

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Четвер 22 липня 2021 21:00
Інтернет-збій в США і Британії не пов'язаний з кібератаками Фото: інтернет-збій в США і Британії не пов'язаний з кібератаками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні ввечері в Сполучених Штатах і Великобританії стався глобальний збій в мережі Інтернет. Однак до неполадок не були причетні кібератаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Akamai.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і можемо підтвердити, що це не було результатом кібератаки на платформу Akamai", - йдеться в повідомленні кампанії.

Відзначимо, що через глобальний збій перестали працювати інтернет-магазини, комп'ютерні ігри, стрімінгові сервіси та ряд банків.

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Сполучені Штати Америки Великобритания сбой в работе інтернет
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