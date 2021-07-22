Інтернет-збій в США і Британії не пов'язаний з кібератаками
Фото: інтернет-збій в США і Британії не пов'язаний з кібератаками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні ввечері в Сполучених Штатах і Великобританії стався глобальний збій в мережі Інтернет. Однак до неполадок не були причетні кібератаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Akamai.
"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і можемо підтвердити, що це не було результатом кібератаки на платформу Akamai", - йдеться в повідомленні кампанії.
Відзначимо, що через глобальний збій перестали працювати інтернет-магазини, комп'ютерні ігри, стрімінгові сервіси та ряд банків.