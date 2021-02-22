Интернет обошел по популярности ТВ в качестве источника информации для украинцев

В начале 2021 года половина украинцев (51%) в качестве источника информации отдают предпочтение Интернету, тогда как телевидению - 44%. Впервые интернет обошел по популярности телевидение.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2020 года самой популярной социальной сетью украинцев остается Facebook с долей пользователей 58,2%. На втором месте стоит Instagram - его выбрал каждый четвертый респондент (25%).

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, центральные украинские телеканалы в августе 2020 года оставались наиболее популярным источником информации - их смотрели 75% респондентов. В то же время на второе место вышли социальные сети - их доля за полтора года выросла с 24% до 44%.