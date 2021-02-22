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Інтернет обійшов за популярністю ТБ в якості джерела інформації для українців

Автор: Олександр Білоус

На початку 2021 року половина українців (51%) в якості джерела інформації віддають перевагу Інтернету, тоді як телебаченню - 44%. Вперше інтернет обійшов за популярністю телебачення.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, радіо і пресу воліють сумарно всього 2% жителів України.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року серед 1802 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у серпні 2020 року самій популярною соціальною мережею українців залишається Facebook з часткою користувачів 58,2%. На другому місці стоїть Instagram - його обрав кожен четвертий респондент (25%).

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, центральні українські телеканали у серпні 2020 року залишалися найбільш популярним джерелом інформації - їх дивилися 75% респондентів. У той же час на друге місце вийшли соціальні мережі - їх частка за півтора року зросла з 24% до 44%.

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