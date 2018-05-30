Интернет-маркетинг для бизнеса в 2018 - семинар от WebPromoExperts

Хотите выстроить эффективную стратегию интернет-маркетинга и повысить прибыль вашей компании? Эта информация для вас!

7 июня (в Киеве) Академия интернет-маркетинга “WebPromoExperts” специально для владельцев бизнеса организовывает семинар на тему “Интернет-маркетинг для бизнеса в 2018”. В ходе которого вы узнаете основы продвижения в интернете, чтобы понимать, как работать с подрядчиками и каких результатов от них ожидать. Помимо экспертов-практиков, в этот раз вас ожидают доклады от собственников бизнеса, которые поделятся кейсами своих проектов и вдохновят на новые идеи.

Для кого семинар?

Интернет-маркетологи и менеджеры по маркетингу;

​Директоры по маркетингу или руководители digital-направления;

Владельцы малого и среднего бизнеса.

Программа:

10:00 - 10:30 «Как изменился рынок интернет-маркетинга за последний год. Основные тренды интернет-маркетинга в 2018», Антон Воронюк (Руководитель Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)

10:30 - 11:00 «Рычаги влияния на потребителей в Интернете», Ольга Оникиенко (Руководитель отдела образования Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)

11:00 - 11:30 «Каналы построения коммуникации и подбор специалистов», Ольга Оникиенко (Руководитель отдела образования Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)

11:30 - 12:00 «Реклама в Интернете: как настроить так, чтобы работала», Антон Воронюк (Руководитель Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)

12:00 - 12:20 Кофе-брейк

12:20 - 13:00 «SEO умерло, да здравствует SEO! Почему оптимизация остаётся одним из самых ключевых каналов привлечения трафика в 2018», Антон Воронюк (Руководитель Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)

13:00 - 13:30 «Волшебная конфетка для контекста», Александр Печалов (Основатель/владелец кондитерской студии “Mr. Sweet”)

13:30 - 14:00 «Путь от 0 до 300 заявок в месяц», Дмитрий Шилов (Основатель/владелец “ProRemont” - всеукраинского каталога мастеров для ремонта квартир)

Что Вы получите от семинара?

выработанную стратегию;

видео по запуску рекламной кампании;

понимание, какие специалисты нужны и сколько они стоят на рынке;

чек-листы для самостоятельных аудитов своих ресурсов;

системную и применимую на практике информацию;

личные консультации спикеров на семинаре и в перерывах;

нетворкинг и обмен знаниями с коллегами.

Если вы хотите, чтобы ваш бизнес приносил результат в деньгах, не нужно искать “волшебную таблетку”, а нужно правильно использовать вспомогательные инструменты и работать с качественными специалистами.

Дата: 7 июня 2018 с 10:00 до 14:00.

Место проведения: г. Киев, ул. Машиностроительная, 44 (Бизнес центр, 4 этаж)

Стоимость: 300 грн. при оплате через сайт.



