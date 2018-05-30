Интернет-маркетинг для бизнеса в 2018 - семинар от WebPromoExperts

Хотите выстроить эффективную стратегию интернет-маркетинга и повысить прибыль вашей компании? Эта информация для вас!
7 июня (в Киеве) Академия интернет-маркетинга “WebPromoExperts” специально для владельцев бизнеса организовывает семинар на тему “Интернет-маркетинг для бизнеса в 2018”. В ходе которого вы узнаете основы продвижения в интернете, чтобы понимать, как работать с подрядчиками и каких результатов от них ожидать. Помимо экспертов-практиков, в этот раз вас ожидают доклады от собственников бизнеса, которые поделятся кейсами своих проектов и вдохновят на новые идеи.
Для кого семинар?
Интернет-маркетологи и менеджеры по маркетингу;
Директоры по маркетингу или руководители digital-направления;
Владельцы малого и среднего бизнеса.
Программа:
10:00 - 10:30 «Как изменился рынок интернет-маркетинга за последний год. Основные тренды интернет-маркетинга в 2018», Антон Воронюк (Руководитель Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)
10:30 - 11:00 «Рычаги влияния на потребителей в Интернете», Ольга Оникиенко (Руководитель отдела образования Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)
11:00 - 11:30 «Каналы построения коммуникации и подбор специалистов», Ольга Оникиенко (Руководитель отдела образования Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)
11:30 - 12:00 «Реклама в Интернете: как настроить так, чтобы работала», Антон Воронюк (Руководитель Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)
12:00 - 12:20 Кофе-брейк
12:20 - 13:00 «SEO умерло, да здравствует SEO! Почему оптимизация остаётся одним из самых ключевых каналов привлечения трафика в 2018», Антон Воронюк (Руководитель Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)
13:00 - 13:30 «Волшебная конфетка для контекста», Александр Печалов (Основатель/владелец кондитерской студии “Mr. Sweet”)
13:30 - 14:00 «Путь от 0 до 300 заявок в месяц», Дмитрий Шилов (Основатель/владелец “ProRemont” - всеукраинского каталога мастеров для ремонта квартир)
Что Вы получите от семинара?
выработанную стратегию;
видео по запуску рекламной кампании;
понимание, какие специалисты нужны и сколько они стоят на рынке;
чек-листы для самостоятельных аудитов своих ресурсов;
системную и применимую на практике информацию;
личные консультации спикеров на семинаре и в перерывах;
нетворкинг и обмен знаниями с коллегами.
Если вы хотите, чтобы ваш бизнес приносил результат в деньгах, не нужно искать “волшебную таблетку”, а нужно правильно использовать вспомогательные инструменты и работать с качественными специалистами.
Дата: 7 июня 2018 с 10:00 до 14:00.
Место проведения: г. Киев, ул. Машиностроительная, 44 (Бизнес центр, 4 этаж)
Стоимость: 300 грн. при оплате через сайт.