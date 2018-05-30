Інтернет-маркетинг для бізнесу в 2018 - семінар від WebPromoExperts

Хочете вибудувати ефективну стратегію інтернет-маркетингу та підвищити прибуток вашої компанії? Ця інформація для вас!

7 червня (у Києві) Академія інтернет-маркетингу "WebPromoExperts" спеціально для власників бізнесу організовує семінар на тему "Интернет-маркетинг для бізнесу в 2018". В ході якого ви дізнаєтеся основи просування в інтернеті, щоб розуміти, як працювати з підрядниками і яких результатів від них очікувати. Крім експертів-практиків, на цей раз вас чекають доповіді від власників бізнесу, які поділяться кейсами своїх проектів і надихнуть на нові ідеї.

Для кого семінар?

Інтернет-маркетологи і менеджери з маркетингу;

Директори з маркетингу або керівники digital-спрямування;

Власники малого та середнього бізнесу.

Програма:

10:00 - 10:30 «Як змінився ринок інтернет-маркетингу за останній рік. Основні тренди інтернет-маркетингу в 2018", Антон Воронюк (Керівник Академії інтернет-маркетингу "WebPromoExperts")

10:30 - 11:00 "Важелі впливу на споживачів в Інтернеті", Ольга Оникієнко (Керівник відділу освіти Академії інтернет-маркетингу "WebPromoExperts")

11:00 - 11:30 "Канали побудови комунікації і підбір фахівців", Ольга Оникієнко (Керівник відділу освіти Академії інтернет-маркетингу "WebPromoExperts")

11:30 - 12:00 "Реклама в Інтернеті: як налаштувати так, щоб працювала", Антон Воронюк (Керівник Академії інтернет-маркетингу "WebPromoExperts")

12:00 - 12:20 Кава-брейк

12:20 - 13:00 «SEO померло, хай живе SEO! Чому оптимізація залишається одним із ключових каналів залучення трафіку в 2018", Антон Воронюк (Керівник Академії інтернет-маркетингу "WebPromoExperts")

13:00 - 13:30 «Чарівна цукерочка для контексту», Олександр Печалов (Засновник/власник кондитерської студії “MrSweet")

13:30 - 14:00 "Шлях від 0 до 300 заявок на місяць", Дмитро Шилов (Засновник/власник "ProRemont" - всеукраїнського каталогу майстрів для ремонту квартир)

Що Ви отримаєте від семінару?

вироблену стратегію;

відео по запуску рекламної кампанії;

розуміння, які фахівці потрібні і скільки вони коштують на ринку;

чек-листи для самостійних аудитів своїх ресурсів;

системну і застосовується на практиці інформацію;

особисті консультації спікерів на семінарі і в перервах;

нетворкінг та обмін знаннями з колегами

Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес приносив результат в грошах, не потрібно шукати "чарівну таблетку", а потрібно правильно використовувати допоміжні інструменти і працювати з якісними фахівцями.

Дата: 7 червня 2018 з 10:00 до 14:00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 (Бізнес-центр, 4 поверх)

Вартість: 300 грн. при оплаті через сайт.