Інтернет буде навіть без світла. Українцям дали поради на випадок блекауту

"Минулого року ми багато зробили, щоб покращити зв'язок під час блекаутів і протягом цього року активно продовжуємо. Закуповується операторами й акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет-мережі. І ось цей останній інструмент є досить ефективним і корисним", - розповів Федоров.

Саме тому міністр рекомендує звернутися до своїх операторів та запитати чи є у них така послуга як PON. Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн навіть якщо немає світла протягом 72 годин.

"Такі послуги PON є у більшості провайдерів і вже кілька мільйонів громадян по всій країні перейшли на цю послугу. Якщо її немає у вашого оператора - потрібно перейти на іншого. Це реальна допомога під час можливих блекаутів", - зазначив Федоров.

Відключення світла через російські обстріли

Минулої осені та зими російські війська вдавалися до масштабних обстрілів по енергосистемі України. Це змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії у країні.

Нагадаємо, що перші відключення, наприклад, відбувались при виникненні необхідності збалансувати енергосистему на більшу потужність.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна.