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Інтернет у будь-якій точці світу. Starlink запустила глобальний роумінг

Фото: Starlink запустила глобальний роумінг (starlink.com)
Автор: Тетяна Степанова

Starlink запустила новий тариф Starlink Roam, який дозволяє використовувати термінал з будь-якої точки світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

"Тепер Starlink пропонує можливість глобального роумінгу для клієнтів, які подорожують у місця, де з'єднання було ненадійним або зовсім недоступним", - йдеться в повідомленні.

Користувачі отримають "високошвидкісний інтернет з низькою затримкою у більшому радіусі". Фактично, система підключатиметься до більшої кількості супутників, що забезпечить безперервне з'єднання.

"Обладнання призначене для стаціонарної установки на вашому автомобілі та стійке до складних умов", - додали в компанії.

Глобальний роумінг коштує 200 доларів на місяць - на 50 доларів дорожче, ніж його регіональний аналог. Глобальний роумінг доступний лише з портативним обладнанням, його вартість - 599 доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що SpaceX запустила понад 20 супутників Starlink V2 Mini нового покоління.

Також раніше ми писали, що американська компанія SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink.

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