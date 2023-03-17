Інтернет у будь-якій точці світу. Starlink запустила глобальний роумінг

"Тепер Starlink пропонує можливість глобального роумінгу для клієнтів, які подорожують у місця, де з'єднання було ненадійним або зовсім недоступним", - йдеться в повідомленні.

Користувачі отримають "високошвидкісний інтернет з низькою затримкою у більшому радіусі". Фактично, система підключатиметься до більшої кількості супутників, що забезпечить безперервне з'єднання.

"Обладнання призначене для стаціонарної установки на вашому автомобілі та стійке до складних умов", - додали в компанії.

Глобальний роумінг коштує 200 доларів на місяць - на 50 доларів дорожче, ніж його регіональний аналог. Глобальний роумінг доступний лише з портативним обладнанням, його вартість - 599 доларів.