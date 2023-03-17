Интернет в любой точке мира. Starlink запустила глобальный роуминг

Starlink запустила новый тариф Starlink Roam, позволяющий использовать терминал из любой точки мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

"Теперь Starlink предлагает возможность глобального роуминга для путешествующих клиентов в места, где соединение было ненадежным или совсем недоступным", - говорится в сообщении.

Пользователи получат высокоскоростной интернет с низкой задержкой в большем радиусе. Фактически система будет подключаться к большему количеству спутников, что обеспечит непрерывное соединение.

"Оборудование предназначено для стационарной установки на вашем автомобиле и устойчиво к сложным условиям", - добавили в компании.

Глобальный роуминг стоит 200 долларов в месяц - на 50 долларов дороже, чем его региональный аналог. Глобальный роуминг доступен только с портативным оборудованием, его стоимость - 599 долларов.