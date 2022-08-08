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"Интересные очертания". Арестович заговорил о скором окружении россиян под Изюмом

Фото: Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные в ближайшее время могут взять противника в тактическое окружение под Изюмом (Харьковской области).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Там вырисовываются интересные очертания. Эти интересные очертания похожи на те, которые складывались возле Горского, только для украинской стороны. А теперь складывается для Путинской стороны. Вполне возможно о каком-то тактическом окружении скоро пойдет речь не для нас там. Там движутся очень успешно", - отметил он.

По его словам, под изюмом уже освобождено несколько населенных пунктов.

"Что было непросто, потому что противник постоянно давил, были превосходящие силы. Они вчера, кстати, пытались ходить в атаки на отбитие, но не вышло", - добавил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уверенно продвигаются в направлении Изюма.

До этого ВСУ освободили село в Харьковской области, передвинув линию фронта ближе к Изюму.

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