"Интересные очертания". Арестович заговорил о скором окружении россиян под Изюмом

Украинские военные в ближайшее время могут взять противника в тактическое окружение под Изюмом (Харьковской области).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Там вырисовываются интересные очертания. Эти интересные очертания похожи на те, которые складывались возле Горского, только для украинской стороны. А теперь складывается для Путинской стороны. Вполне возможно о каком-то тактическом окружении скоро пойдет речь не для нас там. Там движутся очень успешно", - отметил он.

По его словам, под изюмом уже освобождено несколько населенных пунктов.

"Что было непросто, потому что противник постоянно давил, были превосходящие силы. Они вчера, кстати, пытались ходить в атаки на отбитие, но не вышло", - добавил Арестович.