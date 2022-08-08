"Цікаві обриси". Арестович заговорив про оточення росіян під Ізюмом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Там вимальовуються цікаві обриси. Ці цікаві обриси схожі на ті, які складалися біля Гірського, тільки для української сторони. А тепер складається для путінської сторони. Цілком можливо про якесь тактичне оточення скоро піде мова не для нас там. Там рухаються дуже успішно", - зазначив він.

За його словами, під Ізюмом вже звільнено кілька населених пунктів.

"Що було непросто, тому що противник постійно тиснув, були переважаючі сили. Вони вчора, до речі, намагалися ходити в атаки на відбиття, але не вийшло", - додав Арестович.