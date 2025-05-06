"Інтер" і "Барселона" визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів: які прогнози та де дивитися матч

6 травня визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів-2024/25. На арені "Сан-Сіро" в італійському Мілані путівку у вирішальний матч розіграють місцевий "Інтер" та іспанська "Барселона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Ліга чемпіонів, півфінал, матч-відповідь

"Інтер" – "Барселона" (перший матч – 3:3)

Мілан, Стадіон "Сан-Сіро", 6 травня, початок – 22:00

"Інтер" – "Барселона": анонс матчу

Після бойової нічиєї (3:3) у першій зустрічі, обидві команди здобули мінімальні перемоги в національних чемпіонатах. Причому тренери намагалися дати перепочинок основним футболістам.

Підопічним Сімоне Індзагі резервним складом вдалося впоратися з "Вероною" у домашній грі (1:0), завдяки голу Аслані з пенальті. У стартовому складі наставник міланців зробив 10 замін у порівнянні з першою грою проти "Барси".

А от каталонцям, які на виїзді перемогли головного аутсайдера чемпіонату Іспанії "Вальядолід" (2:1), не вдалося зробити це малою кров'ю. Суперник, що вже математично вилетів до Сегунди, несподівано дав бій і змусив Ганса-Дітера Фліка залучити основних гравців. Ямаль з'явився на полі ще до перерви, а Рафінья вийшов на початку другого тайму.

Обидва колективи підходять до матчу-відповіді з кадровими проблемами. У "Інтера" під питанням участь Мартінеса та Павара. У "Барселони" – точно не зіграють травмовані Кунде, Бальде, Касадо, Берналь та Торре. Також є сумніви щодо Левандовські.

Коли і як суперники грали у фіналах ЛЧ

"Барселона" не виступала у фіналі найпрестижнішого турніру з 2015 року, коли здобула свій п'ятий Кубок чемпіонів, здолавши туринський "Ювентус".

"Інтер" – фіналіст ЛЧ 2023 року. Останній раз тріумфував в турнірі в 2010-му: перегравши мюнхенську "Баварію", здобув свій третій титул. Цікаво, що тоді на шляху до перемоги міланський клуб у півфіналі пройшов саме "Барселону" (3:1, 0:1).

На кого ставлять букмекери

Фахівці дають суперникам майже рівні шанси. Але, навіть незважаючи на те, що поєдинок відбудеться в Мілані, трохи більше вірять в успіх іспанського гранда.

На перемогу "Барселони" ставки приймають з коефіцієнтом в діапазоні – 2,50-2,57. На успіх "Інтера" – 2,70-2,71. На нічию в основний час – 3,70-4,00.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Трансляція матиме дві коментаторські доріжки. На основній працюватимуть Вадим Шевякін і Віталій Похвала. На альтернативній – можна буде почути коментарі Артема Дамницького та Влада Курана, які збиратимуть на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Місце та дата фіналу

Трофей головного клубного турніру континенту розіграють 31 травня на "Альянц Арені" в німецькому Мюнхені.

Переможець пари "Інтер" – "Барселона" зіграє в ньому проти сильнішого в іншому півфінальному протистоянні: ПСЖ – "Арсенал". Перший матч цих суперників у Лондоні тиждень тому завершився мінімальною перемогою французького клубу – 1:0.