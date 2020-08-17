Интер - Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы

"Шахтер" сразится с "Интером" за выход в финал Лиги Европы сезона 2019/20. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00 по киевскому времени, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Встреча пройдет 17 августа на нейтральном поле стадиона "Дюссельдорф Арена" в одноименном немецком городе.

Первый тайм 0:0

6 мин. Первым номером играет "Интер" и пытается прессингом давить на половине поля "горняков".

2 мин. Неясность произошла между защитниками "горняков". Похоже, что сказывается стартовое волнение игроков.

1 мин. Игра началась! Поехали.

21:50 Уже скоро начнется поединок.

21:31 Следом за соперником прибыли и "горняки".

21:24 Соперник "Шахтера" прибыл на игру.

21:00 Победителя сегодняшнего матча в финале уже ждет "Севилья".

20:54 Уже известны составы команд.

"Интер" (3-5-2): Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг - Мартинес, Лукаку

Запасные: Паделли, Бираги, Шкриньяр, Пирола, Раноккия, Кандрева, Эриксен, Мозес, Сенси, Валеро, Эспозито, Санчес

"Шахтер" (4-1-4-1): Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Степаненко - Марлос, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон - Мораес

Запасные: Трубин, Бондарь, Болбат, Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко, Тете, Пихаленок, Соломон, Майкон

20:20 Стадион в ожидании игры, но болельщиков из-за пандемии коронавируса "Дюссельдорф Арена" сегодня не увидит.

20:00 "Горняки" впервые в истории могут пробиться в финал Лиги Европы. Осталось сделать всего один шаг. Вспомним все голы "Шахтера" на пути к 1/2 финала второго по значимости еврокубка.

Начинаем текстовую трансляцию матча "Интер" - "Шахтер".