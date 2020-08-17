Интер - Шахтер: анонс полуфинала Лиги Европы

"Шахтер" встретится с "Интером" в полуфинале Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Фаворитом букмекеры считают команду из Италии. Благодаря успеху "горняков" в турнире Украина поднялась на 9 место в таблице УЕФА.

17 августа 22:00

Дюссельдорф, стадион "Дюссельдорф Арена"

"Шахтер" в этой Лиге Европы громко заявил о себе, футболисты которого набрали отличную форму. "Интер" в свою очередь будет давить мощью. Обе команды играют в результативный и атакующий футбол, а значит, нас ждут забитые голы с обеих сторон.

Путь в 1/2 финала

"Шахтер" на предыдущей стадии уверенно прошел "Базель", разгромив швейцарский клуб со счетом 4:1. До этого команда Луиша Каштру одолела немецкий "Вольфсбург" (2:1, 3:0) и португальскую "Бенфику" (2:1, 3:3).

"Интер" также достаточно уверенно преодолел сопротивление немецкого "Байера" (2:1), испанского "Хетафе" (2:0) и болгарского "Лудогорца" (2:0, 2:1).

Обе команды начинали сезон в Лиге чемпионов, но не смогли преодолеть групповой этап.

Предыдущие встречи

Команды встречались 15 лет назад в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов. В первой игре донецкий клуб дома уступил со счетом 2:0, во втором матче в Милане команды играли без зрителей, поскольку итальянский клуб отбывал наказание за поведение болельщиков в прошлой еврокампании. Матч завершился вничью - 1:1.

Что будет дальше

Уже определился первый финалист Лиги Европы. Победитель этой пары сойдется с "Севильей", которая накануне обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Решающий матч пройдет 21 августа в Кельне.