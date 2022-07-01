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"Интер" подписал рекордсмена чемпионата Украины

Фото: Генрих Мхитарян в лагере сборной Армении (facebook.com/FootballFederationofArmenia)
Автор: Антон Федорцив

Два перехода в день открытия летнего трансферного окна зарегистрировал миланский "Интер". В частности, новичком команды стал полузащитник Генрих Мхитарян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Серии А.

Ростер "нерадзурри" пополнился двумя исполнителями. Кроме хавбека Мхитаряна к миланцам присоединился бывший голкипер амстердамского "Аякса" Андре Онана.

Оба футболиста перебрались в "Интер" на правах свободных агентов. Мхитарян ради перехода отказался от продления контракта с "Ромой", где провел три сезона и триумфовал в Лиге конференции 2021/22.

В 2010-2013 гг. армянин защищал цвета донецкого "Шахтера". Сезон 2012/13 он закончил со званием лучшего бомбардира украинской Премьер-лиги, оформив 25 голов. Этот результат является рекордным для голеадоров чемпионата Украины за всю историю.

Позже Мхитарян с переменным успехом выступал за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал". В свою очередь Онана на взрослом уровне выступал только за "Аякс", первой команде которого отдал 6 сезонов.

К слову, ранее "Интер" оформил возвращение форварда Лукаку из лондонского "Челси".

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