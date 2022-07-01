"Інтер" підписав рекордсмена чемпіонату України

Ростер "нерадзуррі" поповнився двома виконавцями. Окрім хавбека Мхітаряна, до міланців приєднався колишній голкіпер амстердамського "Аякса" Андре Онана.

Обидва футболісти перебралися до "Інтера" на правах вільних агентів. Мхітарян заради переходу відмовився від продовження контракту з "Ромою", де провів три сезони та тріумфував у Лізі конференції 2021/22.

У 2010-2013 рр. вірменин захищав кольори донецького "Шахтаря". Сезон 2012/13 він закінчив зі званням найкращого бомбардира української Прем'єр-ліги, оформивши 25 голів. Цей результат є рекордним для голеадорів чемпіонату України за всю історію.

Пізніше Мхітарян із перемінним успіхом виступав за дортмундську "Боруссію", "Манчестер Юнайтед" і лондонський "Арсенал". Натомість Онана на дорослому рівні виступав лише за "Аякс", першій команді якого віддав 6 сезонів.