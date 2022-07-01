RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Інтер" підписав рекордсмена чемпіонату України

Фото: Генріх Мхітарян у таборі збірної Вірменії (facebook.com/FootballFederationofArmenia)
Автор: Антон Федорців

Два переходи в день відкриття літнього трансферного вікна зареєстрував міланський "Інтер". Зокрема, новачком команди став півзахисник Генріх Мхітарян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Серії А.

Ростер "нерадзуррі" поповнився двома виконавцями. Окрім хавбека Мхітаряна, до міланців приєднався колишній голкіпер амстердамського "Аякса" Андре Онана.

Обидва футболісти перебралися до "Інтера" на правах вільних агентів. Мхітарян заради переходу відмовився від продовження контракту з "Ромою", де провів три сезони та тріумфував у Лізі конференції 2021/22.

У 2010-2013 рр. вірменин захищав кольори донецького "Шахтаря". Сезон 2012/13 він закінчив зі званням найкращого бомбардира української Прем'єр-ліги, оформивши 25 голів. Цей результат є рекордним для голеадорів чемпіонату України за всю історію.

Пізніше Мхітарян із перемінним успіхом виступав за дортмундську "Боруссію", "Манчестер Юнайтед" і лондонський "Арсенал". Натомість Онана на дорослому рівні виступав лише за "Аякс", першій команді якого віддав 6 сезонів.

До слова, раніше "Інтер" оформив повернення форварда Лукаку з лондонського "Челсі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІнтерЧемпіонат Італії