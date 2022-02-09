"Интер" победил "Рому" и вышел в полуфинал кубка Италии

Интер – Рома 2:0

Голы: Джеко (2), Санчес (68).

"Интер" открыл счет уже на второй минуте матча. Иван Перишич выполнил подачу с левого фланга, а Эдин Джеко точно пробил головой. На седьмой минуте Николо Барелла попал в перекладину. Абрахам и Дзаньоло могли сравнять счет, но не попали в ворота. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "Интера" в счете.

Во втором тайме Верету, Оливейра и Дзаньоло упустили моменты, вместо того чтобы сравнять счет. В составе хозяев мог забивать Барелла, но с его ударом справился Руй Патрисиу. На 65-й минуте Никола Дзаньоло обыграл голкипера и пробивал почти по пустым воротам, но Иван Перишич спас свою команду, выбив мяч из пустых ворот. А на 68-й минуте Алексис Санчес пробил в "девятку" ворот "Ромы" и снял все вопросы, касающиеся победителя матча. У игроков "Интера" были шансы забить третий мяч, но все закончилось на счете 2:0.

"Интер" благодаря победе вышел в полуфинал кубка Италии, где сыграет с победителем пары Милан – Лацио. Матч которых состоится завтра в 22:00.