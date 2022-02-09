"Інтер" переміг "Рому" та вийшов у півфінал кубку Італії

Інтер – Рома 2:0

Голи: Джеко (2), Санчес (68).

"Інтер" відкрив рахунок вже на другій хвилині матчу. Іван Перішич виконав подачу з лівого флангу, а Едін Джеко точно пробив головою. На сьомій хвилині Ніколо Барелла влучив у поперечину. Абрахам та Дзаньйоло могли зрівнювати рахунок, але не влучили у ворота. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Інтера" в рахунку.

В другому таймі Верету, Олівейра та Дзаньйоло змарнували моменти, замість того щоб зрівняти рахунок. В складі господарів міг забивати Барелла, але з його ударом впорався Руй Патрісіу. На 65-й хвилині Нікола Дзаньйоло обіграв голкіпера та пробивав майже по пустим воротам, але Іван Перішич врятував свою команду, вибивши м’яч із пустих воріт. А на 68-й хвилині Алексіс Санчес пробив у "дев’ятку" воріт "Роми" та зняв усі питання щодо переможця матчу. Гравці "Інтера" мали шанси забити третій м’яч, але все закінчилось на рахунку 2:0.

"Інтер" завдяки перемозі вийшов у півфінал кубку Італії, де зіграє з переможцем пари Мілан – Лаціо. Матч яких відбудеться завтра о 22:00.