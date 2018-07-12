"Интер" обжалует решение Нацрады в суде

Телеканал "Интер" категорически не согласен с решением Нацрады

Телеканал "Интер" категорически не согласен с решением Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа за концерт ко Дню Победы и обжалует его в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Телеканал "Интер" категорически не согласен с решением Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа в связи с трансляцией программы к Дню Победы "Победа. Одна на всех" и будет защищать свои интересы и интересы миллионов телезрителей в судебном порядке", - заявляют в телеканале.

По их мнению, проведенная 22-23 мая 2018 года внеплановая выездная проверка канала Нацрадой не предоставила аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения телеканалом положений действующего законодательства.

В связи с этим свои возражения на обвинения телеканал подал в Нацраду.

Напомним, вчера, 11 июля, сообщалось, что Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. гривен за разжигание вражды во время трансляции концерта к 9 мая.