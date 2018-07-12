"Інтер" оскаржить рішення Нацради в суді

Новини Суспільство 12.07.2018 - 16:39
Фото: "Інтер" (УНІАН)
Фото: "Інтер" (УНІАН)

Телеканал "Інтер" категорично не згоден із рішенням Нацради

Телеканал "Інтер" категорично не згоден із рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про накладення штрафу за концерт до Дня Перемоги і оскаржить його в судовому порядку. Про це повідомляє прес-служба телеканалу. 

"Телеканал "Інтер" категорично не згоден із рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про накладення штрафу в зв'язку з трансляцією програми до Дня Перемоги "Перемога. Одна на всіх" і захищатиме свої інтереси й інтереси мільйонів телеглядачів у судовому порядку", - заявляють у телеканалі.

На їхню думку, проведена 22-23 травня 2018 року позапланова виїзна перевірка каналу Нацрадою не надала аргументованих і обґрунтованих підтверджень порушення телеканалом положень чинного законодавства.

У зв'язку з цим свої заперечення на звинувачення телеканал подав у Нацраду.

Нагадаємо, вчора, 11 липня, повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "Інтер" на 4 млн 46 тис. гривень за розпалювання ворожнечі під час трансляції концерту до 9 травня.

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Теги:  Інтер,  Национальный совет по телевидению и радиовещанию,  штраф  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС