"Интер" объявил об уходе Спаллетти

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Миланская команда поблагодарила за работу 60-летнего специалиста.

"Клуб благодарит тренера за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе", - говорится в сообщении нерадзурри.



Ранее сообщалось, что новым наставником "Интера" станет Антонио Конте, который ранее работал в "Ювентус", "Челси" и сборной Италии, а ныне находится без клуба. Также появлялась информация об интересе нерадзурри к Жозе Моуринью, возглавлявшему команду с 2008 по 2010 год.



Спаллетти был назначен на пост главного тренера "Интера" в 2017 году. Специалисту не удалось завоевать с клубом ни одного трофея, но при этом он сумел дважды подряд вывести команду в Лигу чемпионов.