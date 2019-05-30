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"Інтер" оголосив про відхід Спаллетті

Новини » Спорт    30.05.2019 - 12:22
"Інтер" оголосив про відхід Спаллетті
Фото: Лучано Спалетті (inter.it)

Фахівець пропрацював два сезони

Головний тренер міланського "Інтера" Лучано Спаллетти покинув свій пост. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Міланська команда подякувала за роботу 60-річного фахівця.

"Клуб дякує тренера за виконану роботу і за шлях, який ми пройшли разом", - йдеться в повідомленні нерадзуррі.

Раніше повідомлялося, що новим наставником "Інтера" стане Антоніо Конте, який раніше працював в «Ювентусі», «Челсі» та збірної Італії, а нині знаходиться без клубу. Також з'являлася інформація про інтерес нерадзуррі до Жозе Моурінью, який очолював команду з 2008 по 2010 рік.

Спаллетті був призначений на пост головного тренера «Інтера» у 2017 році. Фахівцю не вдалося завоювати з клубом жодного трофея, але при цьому він зумів двічі поспіль вивести команду в Лігу чемпіонів.

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