"Інтер Маямі" поповнив банду Мессі ще одним ветераном "Барселони"

34-річний фланговий виконавець приєднався до екс-партнерів – Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі. Нещодавно головним тренером "чапель" став колишній керманич "Барси" Херардо Мартіно.

Альба підписав півторарічний контракт із "Інтером Маямі". Флоридці також закріпили в угоді можливість пролонгації співпраці ще на сезон. Американцям лівий оборонець дістався безкоштовно, оскільки став вільним агентом після 30 червня.

Статистика іспанця в минулому сезоні – 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 асистів. За місце в основі "чапель" Альба конкуруватиме з аргентинцем Негрі та американцем Алленом. Коли ж "Інтер Маямі" грав із трьома центрбеками, то весь лівий фланг закривав англофін Тейлор.

Хто такий Жорді Альба

Уродженець Оспіталета, виховувався в академіях "Барселони", "Корнельї" та "Валенсії". На дорослому рівні дебютував у Прімері Каталонії у сезоні 2006/07.

Після виступів у "Хімнастіку" в Сегунді опинився у першій команді "Валенсії" перед кампанією 2009/10. Відіграв на "Местальї" три сезони та перейшов до "Барселони" за 14 млн євро в 2012 році. З того часу завоював із "блаугранас" усі можливі трофеї – 6 титулів Ла Ліги, 5 Кубків і 4 Суперкубка Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2014/15, виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Іспанії дебютував у 2011 році. Переміг із "Фурією Рохою" у Лізі націй 2022/23. Загалом зіграв 93 поєдинки в національній команді, в яких оформив 10 голів.