"Інтер Маямі" поповнив банду Мессі ще одним ветераном "Барселони"
Керівництво американського "Інтера Маямі" обрали чіткий вектор трансферної політики. Черговим новачком флоридців став колишній оборонець іспанської "Барселони" Жорді Альба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
34-річний фланговий виконавець приєднався до екс-партнерів – Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі. Нещодавно головним тренером "чапель" став колишній керманич "Барси" Херардо Мартіно.
Альба підписав півторарічний контракт із "Інтером Маямі". Флоридці також закріпили в угоді можливість пролонгації співпраці ще на сезон. Американцям лівий оборонець дістався безкоштовно, оскільки став вільним агентом після 30 червня.
Статистика іспанця в минулому сезоні – 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 асистів. За місце в основі "чапель" Альба конкуруватиме з аргентинцем Негрі та американцем Алленом. Коли ж "Інтер Маямі" грав із трьома центрбеками, то весь лівий фланг закривав англофін Тейлор.
Хто такий Жорді Альба
Уродженець Оспіталета, виховувався в академіях "Барселони", "Корнельї" та "Валенсії". На дорослому рівні дебютував у Прімері Каталонії у сезоні 2006/07.
Після виступів у "Хімнастіку" в Сегунді опинився у першій команді "Валенсії" перед кампанією 2009/10. Відіграв на "Местальї" три сезони та перейшов до "Барселони" за 14 млн євро в 2012 році. З того часу завоював із "блаугранас" усі можливі трофеї – 6 титулів Ла Ліги, 5 Кубків і 4 Суперкубка Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2014/15, виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
У складі збірної Іспанії дебютував у 2011 році. Переміг із "Фурією Рохою" у Лізі націй 2022/23. Загалом зіграв 93 поєдинки в національній команді, в яких оформив 10 голів.
До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.
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