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"Интер Майами" пополнил банду Месси еще одним ветераном "Барселоны"

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Майами, Пятница 21 июля 2023 10:10
"Интер Майами" пополнил банду Месси еще одним ветераном "Барселоны" Фото: Жорди Альба в составе сборной Испании на Евро-2020 (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Руководство американского "Интера Майами" избрали четкий вектор трансферной политики. Очередным новичком флоридцев стал бывший защитник испанской "Барселоны" Жорди Альба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

34-летний фланговый исполнитель присоединился к экс-партнерам – Серхио Бускетсу и Лионелю Месси. Недавно главным тренером "цапель" стал бывший наставник "Барсы" Херардо Мартино.

Альба подписал полуторагодовалый контракт с "Интером Майами". Флоридцы также закрепили в соглашении возможность пролонгации сотрудничества еще на сезон. Американцам левый защитник добрался бесплатно, поскольку стал свободным агентом после 30 июня.

Статистика испанца в прошлом сезоне - 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 6 ассистов. За место в основе "цапель" Альба будет конкурировать с аргентинцем Негри и американцем Алленом. Когда же "Интер Майами" играл с тремя центрбеками, весь левый фланг закрывал англофин Тейлор.

Кто такой Жорди Альба

Уроженец Оспиталета, воспитывался в академиях "Барселоны", "Корнельи" и "Валенсии". На взрослом уровне дебютировал в Примере Каталонии в сезоне 2006/07.

После выступлений в "Химнастике" в Сегунде оказался в первой команде "Валенсии" перед кампанией 2009/10. Отыграл на "Месталье" три сезона и перешел в "Барселону" за 14 млн евро в 2012 году. С тех пор завоевал с "блаугранас" все возможные трофеи – 6 титулов Ла Лиги, 5 Кубков и 4 Суперкубка Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2014/15, выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании дебютировал в 2011 году. Победил с "Фурией Рохой" в Лиге наций 2022/23. В общей сложности сыграл 93 поединка в национальной команде, в которых оформил 10 голов.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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