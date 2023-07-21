"Интер Майами" пополнил банду Месси еще одним ветераном "Барселоны"
Руководство американского "Интера Майами" избрали четкий вектор трансферной политики. Очередным новичком флоридцев стал бывший защитник испанской "Барселоны" Жорди Альба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
34-летний фланговый исполнитель присоединился к экс-партнерам – Серхио Бускетсу и Лионелю Месси. Недавно главным тренером "цапель" стал бывший наставник "Барсы" Херардо Мартино.
Альба подписал полуторагодовалый контракт с "Интером Майами". Флоридцы также закрепили в соглашении возможность пролонгации сотрудничества еще на сезон. Американцам левый защитник добрался бесплатно, поскольку стал свободным агентом после 30 июня.
Статистика испанца в прошлом сезоне - 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 6 ассистов. За место в основе "цапель" Альба будет конкурировать с аргентинцем Негри и американцем Алленом. Когда же "Интер Майами" играл с тремя центрбеками, весь левый фланг закрывал англофин Тейлор.
Кто такой Жорди Альба
Уроженец Оспиталета, воспитывался в академиях "Барселоны", "Корнельи" и "Валенсии". На взрослом уровне дебютировал в Примере Каталонии в сезоне 2006/07.
После выступлений в "Химнастике" в Сегунде оказался в первой команде "Валенсии" перед кампанией 2009/10. Отыграл на "Месталье" три сезона и перешел в "Барселону" за 14 млн евро в 2012 году. С тех пор завоевал с "блаугранас" все возможные трофеи – 6 титулов Ла Лиги, 5 Кубков и 4 Суперкубка Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2014/15, выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
В составе сборной Испании дебютировал в 2011 году. Победил с "Фурией Рохой" в Лиге наций 2022/23. В общей сложности сыграл 93 поединка в национальной команде, в которых оформил 10 голов.
К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.
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