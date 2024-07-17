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"Интер Майами" Месси и Кривцова показал форму в стиле соседей с духом культового сериала

Форт-Лодердейл, Среда 17 июля 2024 14:17
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"Интер Майами" Месси и Кривцова показал форму в стиле соседей с духом культового сериала Фото: Сергей Кривцов и Лионель Месси играют бок о бок во Флориде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Клуб североамериканской Major League Soccer (MLS) "Интер Майами" представил оригинальный игровой комплект, который станет третьим вариантом экипировки в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный X клуба.

"Чапли" показали альтернативную форму на сезон-2024. Работа от немецкой компании Adidas вдохновлена культурными символами города.

Новый игровой комплект выполнен в красках местной американофутбольной команды "Долфинс" – туркезовой, белой и оранжевой. Для надписи Miami использовали шрифт из легендарного сериала 80-х "Полиция Майами" с Доном Джонсоном и Филиппом Майклом Томасом.

В нынешнем сезоне "Интер Майами" повел борьбу за победу в Восточной конференции МЦС. Пока флоридцы набрали 47 очков и идут вторыми в турнирной таблице, уступая "Цинциннати" лишь одним пунктом.

Что известно об "Интере Майами"

Основанный в 2018 году клуб, принадлежит группе инвесторов во главе с экс-звездой сборной Англии Бекхэмом. Домашняя арена – "Драйв Пинк Стэдиум" в Форт-Лодердейле.

В начале выступлений имели судебный процесс с миланским "Интером" по поводу прав на торговую марку. "Чапли" проводят пятый сезон под эгидой МЛС. Лучший результат – вылет в первом раунде плей-офф позапрошлого года. Самым принципиальным оппонентом "Интера Майами" стал "Орландо Сити".

Перед сезоном-2023 ряды "цапель" пополнил защитник сборной Украины Сергей Кривцов, а посреди прошлой кампании – чемпион мира Лионель Месси. Лучший голеадор "Интера Майами" в истории – аргентинец Гонсало Игуаин (29 мячей).

К слову, ранее Аргентина минимально обыграла Колумбию в финале Копа Америка-2024.

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