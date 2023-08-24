"Інтер Маямі" Мессі та Кривцова драматично пробився у фінал Відкритого кубка США

Відкритий кубок США, 1/2 фіналу

"Цинциннаті" – "Інтер Маямі" – 3:3 (пенальті – 4:5)

Голи: Акоста, 18, Васкес, 53, Кубо, 114 – Кампана, 68, 90+7, Мартінес, 93

"Помаранчево-сині" повели в рахунку на 18-й хвилині, коли після серії помилок і курйозів Акоста проштовхнув м'яч за лінію. А на старті другої половини "Цинциннаті" закріпив перевагу. Це Васкес класним пострілом із лінії штрафного поцілив у дальній кут.

Утім, "Інтер Маямі" спромігся на камбек. Героєм флоридців став Кампана, а Мессі взяв на себе роль асистента. Перший для початку головою замкнув навіс аргентинця зі штрафного. А в доданий арбітром час еквадорський нападник пробив у протихід кіперу після передачі чемпіона світу з глибини.

Довелося грати овертайм, де команди обмінялися голами. "Чаплі" вийшли вперед, коли Мартінес реалізував момент на вході в штрафний. Натомість "Цинциннаті" відігрався після пострілу Кубо в дальній кут. А в серії пенальті воротар "Інтера Маямі" Коллендер потягнув удар Хегглунда та вивів флоридців у фінал.

За трофей команда Мессі побореться з "Г'юстон Динами". Матч запланований на 27 вересня. Українець Сергій Кривцов у протистоянні з "Цинциннаті" провів на полі всі 120 хвилин.