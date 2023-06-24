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"Интер Майами" анонсировал переход очередной экс-звезды "Барселоны"

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Майами, Суббота 24 июня 2023 10:29
"Интер Майами" анонсировал переход очередной экс-звезды "Барселоны" Фото: Серхио Бускетс в цветах сборной Испании (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Американский "Интер Майами" объявил о трансфере бывшего полузащитника испанской "Барселоны" Серхио Бускетса. Он присоединится к многолетнему партнеру по команде Лионелю Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

34-летний хавбек покинул "блаугранас" после сезона 2022/23. Воспитанник "Барсы" не договорился о новом контракте с каталонцами и ушел из команды свободным агентом.

"Интер Майами" выиграл конкуренцию за Бускетса у ближневосточных грандов. Детали соглашения с "цаплями" остаются неизвестными. По неофициальной информации, испанец подписал с аутсайдером МЛС контракт до 2025 года.

Кроме того, Бускетс не будет иметь статус "назначенного игрока". Каждый клуб североамериканской лиги может подписать трех футболистов вне лимита на зарплату. Хавбек же заработает всего около 1,65 млн евро за сезон.

Кто такой Серхио Бускетс

Уроженец каталонского Сабаделя, воспитывался в скромных командах местного уровня. В структуру "Барселоны" попал в 17 лет.

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2008/09. В общей сложности провел в составе "блаугранас" 722 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 45 результативных передач. Завоевал с "Барсой" 32 трофея. В частности, 9 раз становился чемпионом Испании и трижды триумфовал в Лиге чемпионов.

Цвета сборной Испании защищал в 2009-2022 гг. Сыграл за "Фурию Роху" 143 поединка (2 гола). Чемпион мира-2010 и победитель Евро-2012.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов во втором финале за три года.

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