"Интер" дожал "Атлетико", ПСВ вырвал ничью у "Боруссии" Д: обзор Лиги чемпионов

Вторая неделя 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24 началась матчами в Милане и Эйндховене. Вкус победы ощутил только миланский "Интер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Интер" – "Атлетико" – 1:0

Гол: Арнаутович, 79

ПСВ – "Боруссия" Д – 1:1

Голы: де Йонг, 56 (пенальти) – Мален, 24

В первой половине на "Джузеппе Меацца" команды обменялись полувозможностями. В частности, мадридец Лино не докрутил мяч в дальний угол, а миланец Мартинес пробил выше ворот из-за пределов штрафной. А потом последнийй головой отправил мяч в руки Облаку.

После перерыва нападающий "Интера" Арнаутович не смог акцентированно пробить после прострела. Лино же с нескольких метров снова не попал в створ ворот. Решающим стал момент на 79-й минуте – Мартинес не смог переиграть кипера в стремительной атаке, но Арнаутович результативно сыграл на добивании.

На нидерландской же земле команды обменялись голами до и после перерыва. В первой половине счет открыли дортмундцы. В образцовой атаке "шмелей" Мален принял мяч перед штрафным, качнул защитника и классным выстрелом от перекладины открыл счет.

ПСВ отыгрался во втором тайме. Капитан "красно-белых" де Йонг уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол ветерана "Боруссии" Хуммельса. Больше команды не забивали. Судьба путевки в четвертьфинал решится в Дортмунде.