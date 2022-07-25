Интенсивные авиаудары и частичный успех оккупантов возле Углегорской ТЭС: сводка Генштаба

Российские войска усиливают авиационные удары на всей линии фронта. Также армия РФ имеет частичный успех возле Углегорской ТЭС в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Белорусские военные продолжают находиться на границе, а также проходят боевую подготовку на военных полигонах.

На Северском направлении Россия держит часть войск для сдерживания ВСУ. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Обильное и Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты бьют из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова, Удова, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщовой и многих других населенных пунктов. В результате ведения боевых действий на направлении Цуповка - Дементьевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дубравный, Чепель, Грушуваха, Мазановка. Оккупанты ударили из авиации вблизи Яворского. Захватчики пытаются пополнить потери в живой силе и технике.

На Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Кривой Луки, Платоновки, Закетного, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Григоровки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Также оккупанты применили авиацию возле Григоровки и Серебрянки.

Враг предпринял попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получил жесткий отпор и отошел.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестовое, Белогоровка, Ивановское, Соледар, Майорськ, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцевое, Майское.

Противник нанес авиаудары недалеко от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Вел штурмовые действия на направлениях Клиново - Покровское и Владимировка - Покровское, понес потери и отошел. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы из артиллерии и танков. Зафиксирован авиаудар неподалеку от Ольгиного. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БпЛА.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не замечено. Оккупанты вели воздушную разведку БпЛА. Нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Каменная, Шевченко, Веселое и Полтавка.

В Черном море Россия держит два носителя крылатых ракет типа "Калибр".

В Генштабе отметили, что российские военные деморализованы, а командование на отдельных участках бросает в атаки солдат без прикрытия бронетехникой. Таким образом офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленное выведение из строя вооружение.