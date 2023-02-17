Інтенсивність обстрілів Харкова останнім часом зросла, - мер

"На початку війни були дуже потужні обстріли - ракетами, снарядами. Вони руйнували інфраструктуру Харкова - житлові та адміністративні будівлі, навчальні заклади, дитячі садки. Це продовжувалося приблизно 4-5 місяців", - розповідає Терехов.

Потім, за його словами, було відносне "затишшя", яке було пов'язане з тим, що ворога відтіснили від Харкова.

"Далі інтенсивність зросла знову і це тривало доти, доки агресора не відігнали за український кордон на більшій частині території нашої області. Тоді обстріли стали меншими. Але останнім часом їхня інтенсивність вкотре зросла. Минулого тижня (з 30.01 по 5.02, - ред.) росіяни завдали багато ударів, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури", - зазначив Терехов.

Мер також повідомив, що з першого дня повномасштабної війни російські обстріли були хаотичні, але зараз росіяни цілеспрямовано б'ють по критичній інфраструктурі.

"Це зокрема ТЕЦ, адже зараз опалювальний сезон. Крім того, вони завдають удари по трансформаторах, щоб у такий спосіб знеструмити місто. Що стосується вищих навчальних закладів - там нікого немає. У нас немає студентів, працівників. Але вони спеціально обстрілюють їх, щоб залякати населення", - говорить Терехов.

На думку мера, щоб вирішити проблему з обстрілами міста, необхідно не допустити сценарію замороженого конфлікту.

"Оскільки тоді жодний інвестор не прийде ні в Харків, ні в інші українські міста. Тому ми повинні перемогти і докласти надзусилля, щоб у нас була цілісна держава, щоб наш ворог був знищений і щоби загалом була безпека країни. У який спосіб її забезпечити? Я вважаю, що насамперед Україна повинна вступити в НАТО, або ж, можливо, будуть альянси, які дадуть гарантії безпеки України, в тому числі міста Харкова", - додав Терехов.

Нагадаємо, що вночі російські війська вкотре завдали ракетних ударів по Харкову. Як стало відомо, прильоти зафіксовані по двох районах міста - Київському та Основ‘янському.

Додамо, також ворог продовжує обстрілювати й Харківську область. Так, вчора росіяни завдали ударів по Вовчанську.

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