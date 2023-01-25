Інтенсивність боїв зростає: Маляр про ситуацію в районах Бахмута та Вугледара

Російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають важкі бої.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
За її словам, росіяни кидають у бії велику кількість особового складу та техніки. Вони намагаються прорвати оборону, але несуть при цьому значні втрати.
"Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів", - написала Маляр.
Нагадаємо, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.
Російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли противнику значних втрат.
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