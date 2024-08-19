Интенсивность боев на юге Украины снижается, - ОСГВ "Таврия"

На юге Украины интенсивность боев снижается. В то же время российские войска активно применяют авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"По сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий снижается. Если говорить о Запорожской области, то есть об Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день "ноль" боевых столкновений. То, что касается штурмов россиян на земле, сегодня с начала суток до 16 часов не зафиксированы наступательные попытки противника", - рассказал Лиховой.

По его словам, боевая активность происходит только на левобережье Днепра, где украинские подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности, в районе села Крынки.

"Там происходят небольшие попытки атаковать пехотными подразделениями численностью в отделение без бронетехники. Однако противник успеха не имеет, потерь позиций не допущен", - отметил спикер.

В то же время он добавил, что оккупанты применяют авиацию, в частности, наносят удары управляемыми авиабомбами - за текущие сутки их сбросили шесть.

Также россияне обстреливают Запорожскую и Херсонскую области десятками неуправляемых авиационных ракет, работает артиллерия.