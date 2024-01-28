Інтенсивність боїв на Куп'янському напрямку збільшилася: карти ISW

Найінтенсивніші бої на Куп'янському напрямі відбуваються в районах Синьківки та Табаївки. Російські війська підтвердили просування у районі Кремінної у напрямі Лимана. Також нещодавно просунулися на захід від Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Нещодавно підтверджене просування російських військ на північний схід від Куп'янська було підтверджено. Відео з геолокацією, опубліковане 27 січня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Синьківки (на північний схід від Куп'янська).
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали
Голова Харківської ОВ Олег Синегубов заявив, що найбільш інтенсивні бої на Куп'янському напрямі відбуваються в районах Синьківки та Табаївки.
Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо повідомив, що велика кількість російських артилерійських ударів на Хортицькому напрямку (Куп'янський, Лиманський та Бахмутський напрями) вказує на те, що російські війська намагаються наступати у цих напрямках.
Нещодавно російські війська підтвердили поступ у районі Кремінної у напрямку Лимана. Відео з геолокацією, опубліковане 27 січня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної) та на захід від Діброви (на південний захід від Кремінної).
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активізували зусилля щодо просування у напрямку лінії Терни-Макіївка.
ISW пише, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Бахмута та 27 січня продовжили позиційні бої з українськими військами в районі Бахмута.
Позиційні бої тривали:
Російські війська нещодавно просунулися в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 27 січня. Відео з геолокацією, опубліковане 27 січня, показує, що російські війська нещодавно просунулися далі на південь від Веселого (на північний схід від Авдіївки).
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що нещодавні успіхи Росії в районі ресторану “Царське полювання” на південній околиці Авдіївки та вздовж вулиці Соборної на півдні Авдіївки загрожують тактичному оточенню українських сил, які діють у безпосередній близькості.
Позиційні бої тривали:
Командувач української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська активізували атаки на ділянці фронту, яка включає Авдіївський напрям.
Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 27 січня. Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися:
Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 27 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.
Російські та українські джерела заявили, що були позиційні бої:
Російські війська нещодавно незначно просунулися в західній частині Запорізької області на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 27 січня.
Відео з геолокацією, опубліковане 27 січня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на захід від Роботиного.
Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області 27 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.
Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали в районі Кринків.
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