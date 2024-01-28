Интенсивность боев на Купянском направлении увеличилась: карты ISW

Наиболее интенсивные бои на Купянском направлении происходят в районах Синьковки и Табаевки. Российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной в направлении Лимана. Также недавно продвинулись западнее Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Недавно подтвержденное продвижение российских войск к северо-востоку от Купянска было подтверждено. Видео с геолокацией, опубликованное 27 января, показывает, что российские войска недавно продвинулись к западу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что наиболее интенсивные бои на Купянском направлении происходят в районах Синьковки и Табаевки.
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо сообщил, что большое количество российских артиллерийских ударов на Хортицком направлении (Купянское, Лиманское и Бахмутское направления) указывает на то, что российские войска пытаются наступать в этих направлениях.
Недавно российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной в направлении Лимана. Видео с геолокацией, опубликованное 27 января, показывает, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Макеевки (к северо-западу от Кременной) и к западу Дибровы (к юго-западу от Кременной).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активизировали усилия по продвижению в направлении линии Терны-Макеевка.
ISW пишет, что российские войска недавно продвинулись к западу от Бахмута и 27 января продолжили позиционные бои с украинскими войсками в районе Бахмута.
Позиционные бои продолжались:
Российские войска недавно продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 27 января. Видео с геолокацией, опубликованное 27 января, показывает, что российские войска недавно продвинулись дальше к югу от Веселого (к северо-востоку от Авдеевки).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что недавние успехи России в районе ресторана “Царская охота” на южной окраине Авдеевки и вдоль улицы Соборной на юге Авдеевки угрожают тактическому окружению украинских сил, действующих в непосредственной близости.
Позиционные бои продолжались:
Командующий украинской Таврийской группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска активизировали атаки на участке фронта, который включает Авдеевское направление.
Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 27 января. Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили:
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 27 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что были позиционные бои:
Российские войска недавно незначительно продвинулись в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 27 января.
Видео с геолокацией, опубликованное 27 января, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Работино.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области 27 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались в районе Крынков.
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