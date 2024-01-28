Интенсивность боев на Купянском направлении увеличилась: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Недавно подтвержденное продвижение российских войск к северо-востоку от Купянска было подтверждено. Видео с геолокацией, опубликованное 27 января, показывает, что российские войска недавно продвинулись к западу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались

в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Стельмаховки, Табаевки и Берестового.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что наиболее интенсивные бои на Купянском направлении происходят в районах Синьковки и Табаевки.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо сообщил, что большое количество российских артиллерийских ударов на Хортицком направлении (Купянское, Лиманское и Бахмутское направления) указывает на то, что российские войска пытаются наступать в этих направлениях.

Недавно российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной в направлении Лимана. Видео с геолокацией, опубликованное 27 января, показывает, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Макеевки (к северо-западу от Кременной) и к западу Дибровы (к юго-западу от Кременной).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к западу от Кременной в районе Ямполевки, Торского и Терного;

к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;

к югу от Кременной в районе Белогоровка.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активизировали усилия по продвижению в направлении линии Терны-Макеевка.

Операция №2 - Донецкая область

ISW пишет, что российские войска недавно продвинулись к западу от Бахмута и 27 января продолжили позиционные бои с украинскими войсками в районе Бахмута.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Шумов.

Российские войска недавно продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 27 января. Видео с геолокацией, опубликованное 27 января, показывает, что российские войска недавно продвинулись дальше к югу от Веселого (к северо-востоку от Авдеевки).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что недавние успехи России в районе ресторана “Царская охота” на южной окраине Авдеевки и вдоль улицы Соборной на юге Авдеевки угрожают тактическому окружению украинских сил, действующих в непосредственной близости.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;

возле самой Авдеевки;

к западу от Авдеевки в районе Тоненького;

к югу от Авдеевки в районе Опытного;

к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Первомайского и Невельского.

Командующий украинской Таврийской группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска активизировали атаки на участке фронта, который включает Авдеевское направление.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 27 января. Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили:

к западу от Донецка в районе Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 27 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что были позиционные бои:

к юго-востоку от Великой Новоселки близ Золотой Нивы;

к югу от Великой Новоселки близ Старомайорского;

к юго-западу от Великой Новоселки близ Ровнополя и Приютного.

Российские войска недавно незначительно продвинулись в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 27 января.

Видео с геолокацией, опубликованное 27 января, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Работино.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к югу от Червонного (к северо-востоку от Работино);

к западу от Вербового (к востоку от Работино);

в направлении Новопрокоповки (к югу от Работино).

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области 27 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались в районе Крынков.