Intellias, Vodafone, Headway та "Філіп Морріс" визнані найкращими роботодавцями України

Цього року серед 50 найкращих роботодавців України – десять ІТ-компаній, шість мереж супермаркетів, п’ять аграрних і шість фармацевтичних компаній, а також п’ять банків. Крім того до переліку найкращих увійшли оператори мобільного зв’язку та міжнародні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати 5-го щорічного рейтингу роботодавців України, який було проведено журналом Forbes Ukraine.

Перша п’ятірка найкращих роботодавців України цього року виглядає так: ІТ-компанії Intellias, Headway та appflame, один з лідерів тютюнового ринку "Філіп Морріс Україна", а також оператор мобільного зв’язку Vodafone.

Рейтинг базується на опитуванні співробітників компаній. Цього року Forbes Ukraine спільно з Robota.ua опитав майже 48 000 працівників з більш як 270 компаній.

Показово, що цього року рейтинг 50 найкращих роботодавців обновився майже наполовину – лише 27 цьогорічних учасників були в ньому і минулого року. У той же час, серед лідерів як і минулого року продовжують залишатися Intellias, Headway та "Філіп Морріс Україна", а також оператори мобільного зв’язку Vodafone i "Київстар", міжнародні компанії – зокрема, Carlsberg Ukraine.

Загалом роботодавців оцінювали по кількох категоріях – бренд, зарплата, умови праці, соціальний пакет, підтримка у війні, відчуття захисту, можливості для розвитку, відкритість та рівність.

Цього року рейтинг також визначив лідерів по окремих категоріях. Наприклад, у сфері підтримки захисників і захисниць України переміг "Інтерпайп". Найкращий соціальний пакет для співробітників виявився у "Філіп Морріс Україна". А найсильніший прогрес за рік показав Vodafone, який порівняно з минулим роком піднявся відразу на 29 сходинок.