Intellias, Vodafone, Headway и "Филип Моррис" признаны лучшими работодателями Украины

В этом году среди 50 лучших работодателей Украины - десять ІТ-компаний, шесть сетей супермаркетов, пять аграрных и шесть фармацевтических компаний, а также пять банков. Кроме того в перечень лучших вошли операторы мобильной связи и международные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты 5-го ежегодного рейтинга работодателей Украины, который был проведен журналом Forbes Ukraine.

Первая пятерка лучших работодателей Украины в этом году выглядит так: ИТ-компании Intellias, Headway и appflame, один из лидеров табачного рынка "Филип Моррис Украина", а также оператор мобильной связи Vodafone.

Рейтинг базируется на опросе сотрудников компаний. В этом году Forbes Ukraine совместно с Robota.ua опросил почти 48 000 работников из более чем 270 компаний.

Показательно, что в этом году рейтинг 50 лучших работодателей обновился почти наполовину - только 27 нынешних участников были в нем и в прошлом году. В то же время, среди лидеров как и в прошлом году продолжают оставаться Intellias, Headway и "Филип Моррис Украина", а также операторы мобильной связи Vodafone i "Киевстар", международные компании - в частности, Carlsberg Ukraine.

В целом работодателей оценивали по нескольким категориям - бренд, зарплата, условия труда, социальный пакет, поддержка в войне, ощущение защиты, возможности для развития, открытость и равенство.

В этом году рейтинг также определил лидеров по отдельным категориям. Например, в сфере поддержки защитников и защитниц Украины победил "Интерпайп". Лучший социальный пакет для сотрудников оказался у "Филип Моррис Украина". А самый сильный прогресс за год показал Vodafone, который по сравнению с прошлым годом поднялся сразу на 29 ступенек.