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Intellias, Headway і Philip Morris - топ-3 найкращих роботодавців України у 2023 році

Фото: Intellias, Headway і Philip Morris - топ-3 найкращих роботодавці України у 2023 році (pixabay)
Автор: Сергій Новіков

Forbes Ukraine та сайт пошуку роботи robota.ua оголосили найкращих роботодавців України у 2023 році. Лідером рейтингу стала IT-компанія Intellias, на другому місці - Headway. Третє місце посіла Philip Morris.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу.

Переможці рейтингу були названі під час форуму "НадЛюди", що відбувся 25 квітня і був присвячений лідерству в командах та організаціях під час війни.

Це вже четверте дослідження щодо роботодавців, проведене Forbes.ua, друге за час великої війни. Воно стало наймасштабнішим за всю історію цього проєкту.

Forbes отримав 41 875 анкет від співробітників понад 200 компаній, що на 50% більше, ніж минулого року. 

Для підготовки рейтингу Forbes та Robota.ua розіслали анкети найбільшим роботодавцям країни, а також надали змогу подати заявку на участь усім охочим.

Відповіді співробітників становлять 70% ваги у підсумковій оцінці. Ще 20% - оцінка експертів з пошуку кадрів та профільних редакторів Forbes Ukraine, 10% - на основі інформації з відкритих джерел.

 

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