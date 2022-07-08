UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций, - инвестбанкир

Фото: интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Интеграция украинской энергосистеме в единую электросеть Европейского Союза открывает новые возможности для инвестиций в возобновляемую энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инвестиционного банкира Сергея Фурсу.

"Мы интегрированы сейчас европейскую энергетическую систему. И до этого были с русскими. И у нас были большие проблемы с этой "зеленой" энергетикой. Сейчас, когда мы будем присоединены к системе Европейской - это дает возможности просто вырабатывать электроэнергию в Украине и продавать в Европе, где она намного-намного дороже. Поэтому это дополнительные возможности инвестировать в Украину и дополнительные возможности развивать то, что в Украине развивать было проблематично", - отметил эксперт.

По его словам, для Европы, тема перехода от ископаемого топлива к "зеленой" энергетике является ключевой.

"Для них это самая критическая важная тема - это борьба с изменениями климата и это "зеленая" энергетика", - добавил Фурса.

Напомним, Украина во время конференции в Лугано презентовала план послевоенного восстановления страны, который предусматривает инвестиции в размере $750 млрд.

В том числе $130 млрд планируется направить на проекты в энергетике.

Украина планирует увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза - до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюзинвестиции в Украину