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Інтеграція України в енергосистему ЄС створює нові можливості для інвестицій, - інвестбанкір

Фото: інтеграція України в енергосистему ЄС створює нові можливості для інвестицій (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Інтеграція української енергосистемі в єдину електромережу Європейського Союзу відкриває нові можливості для інвестицій в відновлювану енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інвестиційного банкіра Сергія Фурсу.

"Ми інтегровані зараз європейську енергетичну систему. І до цього були з росіянами. І у нас були великі проблеми з цією "зеленою" енергетикою. Зараз, коли ми будемо приєднані до системи європейської - це дає можливості просто виробляти електроенергію в Україні і продавати в Європі, де вона набагато-набагато дорожче. Тому це додаткові можливості інвестувати в України і додаткові можливості розвивати те, що в Україні розвивати було проблематично", - зазначив експерт.

За його словами, для Європи, тема переходу від викопного палива до "зеленої" енергетики є ключовою.

"Для них це найкритичніша важлива тема - це боротьба зі змінами клімату і це "зелена" енергетика", - додав Фурса.

Нагадаємо, Україна під час конференції в Лугано презентувала план післявоєнного відновлення країни, який передбачає інвестиції в розмірі $750 млрд.

Зокрема $130 млрд планується направити на проекти в енергетиці.

Україна планує збільшити потужність "зеленої" енергетики в 3 рази - до 30 ГВт до 2032 року. Це дозволить країні стати одним із основних постачальників чистої енергії до Європи і розвивати інноваційні проекти водневої енергетики.

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Евросоюзинвестиции в Украину