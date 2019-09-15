Інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом України, - Кулеба

Фото Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба наголосив, що триває робота над промисловим безвізом

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба підтвердив, що інтеграція України в Євросоюз залишається безумовним курсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

Водночас, він наголошує, що ЄС має продовжувати йти назустріч українським прагненням.

"Сьогодні багато запитували як я бачу євроінтеграцію. Моя відповідь: інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом. Але і ЄС має продовжувати йти назустріч нам, а не чекати нас на кінцевій зупинці. І є у нас спільна тема, що вже незабаром покаже настрої обох сторін: промисловий безвіз", - написав Кулеба.

Віце-прем'єр-міністр додав, що парламент і уряд України зараз роблять свою домашню роботу у цій сфері.

"Очікуємо, що ЄС підтримає нас і зробить свою роботу. Поліпшений доступ українських промтоварів на ринок ЄС зробить нашу економіку сильнішою, вигідний нашим виробниками і тісніше прив‘язує економіку до ринку ЄС", - додав Кулеба.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна сподівається отримати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро від Європейського союзу до кінця 2019 року.

РБК-Україна писало, що Україна планує приєднатися до європейського енергетичного ринку вже в 2025 році.