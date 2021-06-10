"Укрэнерго" в процессе сертификации, регулятор (НКРЭКУ, - ред.) на прошлой неделе направил нам промежуточное решение. Одна из пунктов, который мы должны проверить - это финансовое состояние оператора системы передачи. Как мы можем принять положительное заключение сертификации самой убыточной компании - это невозможно, это так не работает. Поэтому не ожидаете этого", - сообщил глава Энергосообщества.

Он подчеркнул, что сертификация "Укрэнерго" - это одно из условий синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

Отдельное внимание глава Энергосообщества уделил схемам и манипуляциям на оптовом рынке электроэнергии, которые угрожают стабильности функционирования системы и роли в этих схемах НКРЭКУ.

"Регулятор на прошлой неделе закрыл некоторые пробелы в махинациях на рынке, внеся изменения в "ковидное" постановление. То есть была реальная возможность для кого-то манипулировать. Кроме того, есть проблема не надлежащего регулирования балансирующего рынка. В Украине он работает некорректно", - отметил Копач.

Отметим, что именно из-за сомнительных решений НКРЭКУ в отношении работы балансирующего рынка, возникли схемы "торговли воздухом", которые привели к рекордному обвалу цен и миллиардным убыткам государственных компаний в мае 2021 года.

НКРЭКУ признала махинации лишь 2 июня, дав возможность трейдерам в течение мая беспрепятственно заниматься махинациями.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.