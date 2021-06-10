Інтеграція енергосистеми України в ЄС неможлива через борги і політику НКРЕКП, - Енергоспівтовариство ЄС

"Укренерго" в процесі сертифікації, регулятор (НКРЕКП, - ред.) минулого тижня направив нам проміжне рішення. Одна з пунктів, який ми повинні перевірити - це фінансовий стан оператора системи передачі. Як ми можемо прийняти позитивний висновок сертифікації самої збиткової компанії - це неможливо, це так не працює. Тому не очікуєте цього", - повідомив глава Енергоспівтовариства.

Він підкреслив, що сертифікація "Укренерго" - це одна з умов синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.

Окрему увагу глава Енергоспівтовариства приділив схемам і маніпуляціям на оптовому ринку електроенергії, які загрожують стабільності функціонування системи і ролі в цих схемах НКРЕКП.

"Регулятор минулого тижня закрив деякі прогалини в махінаціях на ринку, внісши зміни в "ковідну" постанову. Тобто була реальна можливість для когось маніпулювати. Крім того, є проблема не належного регулювання балансуючого ринку. В Україні він працює некоректно", - зазначив Копач.

Зазначимо, що саме через сумнівні рішення НКРЕКП щодо роботи балансуючого ринку, виникли схеми "торгівлі повітрям", які призвели до рекордного обвалу цін і мільярдних збитків державних компаній у травні 2021 року.

НКРЕКП визнала махінації лише 2 червня, давши можливість трейдерам протягом травня безперешкодно займатися махінаціями.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішло на публічний конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень.

Махінації і схеми "торгівлі повітрям" в травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.