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Интеграция в энергосистему ЕС избавило Украину от зависимости от страны-агрессора, - ДТЭК

Фото: интеграция в энергосистему ЕС избавило Украину от зависимости от тока страны-агрессора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Присоединение украинской энергосистемы к единой энергосети стран Европейского союза окончательно избавило Украину от зависимости от поставок тока из страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Исторический день! Пока Украина шагает в ЕС, наша энергетическая система уже там. Украина не только досрочно сделала ключевой шаг к энергонезависимости от мегаватт агрессора, но и получила свою энергетическую "подушку безопасности" - подстаховку на случай перебоев в украинской энергосистеме", - сообщили в компании.

В ДТЭК уточнили, что в 12:13 объединенная энергосистема (ОЭС) Украины синхронизировалась с энергосистемой Венгрии по линии Бурштынской ТЭС. На очереди - Словакия и Румыния.

"Это командная работа и заслуга всех участников рынка: Минэнерго, НЭК "Укрэнерго", производителей электроэнергии, наших европейских партнеров. Свой вклад сделала и тепловая генерация, в частности, и ТЭС "ДТЭК Энерго". Даже в условиях войны энергетики в полном объеме и без сбоев подготовились и выполнили все свои технические обязательства", - отметили в компании.

Были также и интегрированы все необходимые технические регламенты на энергоблоках теплоэлектростанций выполнена реконструкция систем автоматического регулирования частоты и мощности, что обеспечит поддержание частоты тока в соответствии со стандартами ENTSO-E.

Как известно, 16 января ОЭС Украины присоединилась к единой энергосистеме ЕС-ENTSO-E.

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