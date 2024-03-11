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Інтеграція енергоринку у європейський підвищить стабільність енергопостачання, - Д.Трейдінг

Фото: інтеграція енергоринку у європейський підвищить стабільність енергопостачання (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Завдяки повній інтеграції українського енергоринку у європейський підвищиться стабільність енергопостачання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Дмитра Маляра, генерального директора Д.Трейдінг, що входить в групу ДТЕК.

За його словами, важливою частиною європейської культури є так званий регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

"Це регулювання Європейського Союзу, що забезпечує прозорість та чесність на оптових енергетичних ринках. Мета REMIT - запобігати маніпуляціям на ринку та зловживанням при торгівлі, а також для забезпечення прозорості торгівлі енергоресурсами, включаючи електроенергію та природний газ, у межах ЄС", - зазначив Маляр.

Парламент ухвалив законодавство про REMIT у червні 2023 року. В Україні REMIT буде впроваджуватись поступово - з огляду на особливості воєнного стану. Проте це обов’язковий елемент як з погляду забезпечення прозорості на внутрішнього ринку, так і для подальшої інтеграції в спільний ринок ЄС, пише він у своєму блогу.

"Альтернативи повній інтеграції електроенергетичних ринків немає. І це позитивна новина саме для споживачів, які після зможуть бути впевнені у справедливому ціноутворенні, прозорому функціонуванні ринку та підвищенні стабільності енергопостачання", - підсумував Маляр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Д.Трейдінг почав розвивати торгівлю електроенергією з відновлювальних джерел енергії.

Планується досягти значення в 1 ГВт зеленої генерації в портфелі балансуючої групи вже у першому кварталі 2024 р. 

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