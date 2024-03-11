Интеграция энергорынка в европейский повысит стабильность энергоснабжения, - Д.Трейдинг

По его словам, важной частью европейской культуры является так называемый регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

"Это регулирование Европейского Союза, которое обеспечивает прозрачность и честность на оптовых энергетических рынках. Цель REMIT - предотвращать манипуляции на рынке и злоупотребления при торговле, а также для обеспечения прозрачности торговли энергоресурсами, включая электроэнергию и природный газ, в пределах ЕС", - отметил Маляр. .

Парламент принял законодательство о REMIT в июне 2023 года. В Украине REMIT будет внедряться постепенно – учитывая особенности военного положения. Однако это обязательный элемент, как с точки зрения обеспечения прозрачности на внутреннем рынке, так и для дальнейшей интеграции в общий рынок ЕС, пишет он в своем блоге.

"Альтернативы полной интеграции электроэнергетических рынков нет. И это положительная новость именно для потребителей, которые впоследствии могут быть уверены в справедливом ценообразовании, прозрачном функционировании рынка и повышении стабильности энергоснабжения", - подытожил Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что Д.Трейдинг начал развивать торговлю электроэнергией из возобновляемых источников энергии.

Планируется достичь значения в 1 ГВт зеленого поколения в портфеле балансирующей группы уже в первом квартале 2024 г.