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Инсулин во время войны будут в Украине выдавать бесплатно

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Понедельник 14 марта 2022 22:57
Инсулин во время войны будут в Украине выдавать бесплатно Фото: Инсулин в Украине будут выдавать бесплатно (t-me-nexta-live)
Автор: Анна Шиканова

В Министерстве охраны здоровья Украины приняли решение о выдаче бесплатно инсулина на период военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

В период военного положения в Украине инсулин для пациентов будут отпускать бесплатно.

Денежные средства за производство инсулина полностью компенсируют из госбюджета, поэтому пациентам не нужно будет доплачивать за препарат.

Аптекам вернут средства за препараты согласно постановлению Кабинета министров №854 "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных препаратов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Чтобы получить инсулин бесплатно, нужно:

1. Найти ближайшую аптеку в своем городе по специальной таблице.

2. В аптеке предоставить электронный или бумажный рецепт на инсулин.

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Напомним, ранее мы писали о том, что глава Минздрава призвал все фармацевтические компании уйти с рынка РФ.

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