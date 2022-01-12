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Инструктировали террористов. Трое главарей боевиков получили от 9 до 11 лет заочно

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Донбасс, Среда 12 января 2022 11:44
Инструктировали террористов. Трое главарей боевиков получили от 9 до 11 лет заочно Фото: трое главарей боевиков получили от 9 до 11 лет заочно (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Трех боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" заочно приговорили к 9, 10 и 11 годам лишения свободы. Они на протяжении 2014-2018 годов принимали активное участие в боевых действиях против ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, боевики занимали "командные посты", инструктировали террористов и вербовали для них новобранцев.

Установлено, что один из осужденных, житель Черкасской области, который длительное время проживал на территории РФ, еще в начале боевых действий на Донбассе присоединился к террористической группировки "Призрак".

Известно, что боевик вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ, а также был пулеметчиком и инструктором тактики боевых действий.

Кроме этого, другой боевик с 2015 года командовал батальоном "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса так называемой Народной милиции "ЛНР"

Так, под его руководством наемники оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. Кроме того, злоумышленник вербовал новобранцев в террористическую организацию.

Также установлена личность водителя-наводчика вражеского танкового батальона, который с 2018 года принимал участие в боях в районе Донецкой и Луганской областей.

В СБУ выяснили, что наемник обстреливал позиции украинских военных и принимал участие в захвате города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Суд признал всех трех боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ. Приговоры вступили в законную силу.

Сейчас двое осужденных скрываются на временно неподконтрольной украинской власти территории, а еще один находится в России. Злоумышленники объявлены в розыск.

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