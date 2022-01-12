Инструктировали террористов. Трое главарей боевиков получили от 9 до 11 лет заочно
Трех боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" заочно приговорили к 9, 10 и 11 годам лишения свободы. Они на протяжении 2014-2018 годов принимали активное участие в боевых действиях против ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, боевики занимали "командные посты", инструктировали террористов и вербовали для них новобранцев.
Установлено, что один из осужденных, житель Черкасской области, который длительное время проживал на территории РФ, еще в начале боевых действий на Донбассе присоединился к террористической группировки "Призрак".
Известно, что боевик вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ, а также был пулеметчиком и инструктором тактики боевых действий.
Кроме этого, другой боевик с 2015 года командовал батальоном "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса так называемой Народной милиции "ЛНР"
Так, под его руководством наемники оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. Кроме того, злоумышленник вербовал новобранцев в террористическую организацию.
Также установлена личность водителя-наводчика вражеского танкового батальона, который с 2018 года принимал участие в боях в районе Донецкой и Луганской областей.
В СБУ выяснили, что наемник обстреливал позиции украинских военных и принимал участие в захвате города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.
Суд признал всех трех боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ. Приговоры вступили в законную силу.
Сейчас двое осужденных скрываются на временно неподконтрольной украинской власти территории, а еще один находится в России. Злоумышленники объявлены в розыск.