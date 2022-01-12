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Інструктували терористів. Троє ватажків бойовиків отримали від 9 до 11 років заочно

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Донбас, Середа 12 січня 2022 11:44
Інструктували терористів. Троє ватажків бойовиків отримали від 9 до 11 років заочно Фото: троє ватажків бойовиків отримали від 9 до 11 років заочно (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Трьох бойовиків незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" заочно засудили до 9, 10 та 11 років позбавлення волі. Вони впродовж 2014-2018 років брали активну участь у бойових діях проти ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, бойовики обіймали "командні пости", інструктували терористів і вербували для них новобранців.

Встановлено, що один із засуджених, мешканець Черкаської області, який тривалий час проживав на території РФ, ще на початку бойових дій на Донбасі приєднався до терористичного угруповання "Призрак".

Відомо, що бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцях ЗСУ, а також був кулеметником та інструктором тактики бойових дій.

Крім цього інший бойовик з 2015 року командував батальйоном "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу так званої Народної міліції "ЛНР"

Так, під його керівництвом найманці чинили збройний супротив силам АТО/ООС. Крім того, зловмисник вербував новобранців до терористичної організації.

Також встановлено особу водія-навідника ворожого танкового батальйону, який з 2018 року брав участь у боях в районі Донецької та Луганської областей.

В СБУ з'ясували, що найманець обстрілював позиції українських військових та брав участь у захопленні міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів.

Суд визнав усіх трьох бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ. Вироки набули законної сили.

Наразі двоє засуджених переховуються на тимчасово непідконтрольній українській владі території, а ще один перебуває в Росії. Зловмисників оголошено у розшук.

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