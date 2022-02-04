В Институте рака в Киеве построят 5 новых корпусов в рамках "Большой стройки"

Национальный институт рака за последние два года благодаря увеличению финансирования существенно обновил свою материально-техническую базу. В частности, в прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" институту для приобретения современного линейного ускорителя и другого медоборудования было выделено 800 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью " Главкому " главного врача медучреждения Андрея Безносенко.

Такое произошло впервые за столетнюю историю института.

"В ноябре-декабре Институт рака закупил оборудование почти на 800 млн грн - приобрели новый линейный ускоритель, аппараты для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, эндоскопические, лапароскопические стойки, лабораторное оборудование, оборудование для диагностики и операций", - рассказал Безносенко.

Он также сообщил о планах масштабной реконструкции медицинского учреждения.

"Институт рака в рамках программы "Большая стройка" разработал проект капитальной реконструкции и строительства. Сейчас у нас действует восемь зданий, а предполагается строительство еще пяти новых корпусов, где мы сможем предоставлять нашим пациентам абсолютно весь спектр онкологических услуг", - сообщил он.

Также планируется обновление всей материальной базы и капитальный ремонт имеющихся корпусов.

"Если удастся реализовать этот проект, у нас будет крупнейшее и одновременно самое технологичное медицинское учреждение в Украине", - поделился планами главврач Института рака.