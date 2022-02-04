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В Інституті раку у Києві збудують 5 нових корпусів в рамках "Великого будівництва"

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 10:55
В Інституті раку у Києві збудують 5 нових корпусів в рамках "Великого будівництва" Фото: в Інституті раку у Києві збудують 5 нових корпусів (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Національний інститут раку завдяки збільшенню фінансування за останні два роки суттєво оновив свою матеріально-технічну базу. Зокрема, минулого року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" інституту на придбання сучасного лінійного прискорювача та іншого медобладнання було виділено 800 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Главкому" головного лікаря медустанови Андрія Безносенка.

Таке сталося вперше за сторічну історію інституту.

"У листопаді-грудні Інститут раку закупив обладнання майже на 800 млн грн - придбали новий лінійний прискорювач, апарати для комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ендоскопічні, лапароскопічні стійки, лабораторне обладнання, обладнання для діагностики та операцій", - розповів Безносенко.

Він також повідомив про плани масштабної реконструкції медичного закладу.

"Інститут раку в межах програми «Велике будівництво» розробив проєкт капітальної реконструкції та будівництва. Зараз у нас діє вісім будівель, а передбачається зведення ще п’яти нових корпусів, де ми зможемо надавати нашим пацієнтам абсолютно весь спектр онкологічних послуг", - повідомив він.

Також планується оновлення всієї матеріальної бази і капітальні ремонти наявних корпусів.

"Якщо вдасться реалізувати цей проєкт, у нас буде найбільший та водночас технологічніший медичний заклад в Україні", - поділився планами головлікар Інституту раку.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року у всіх областях розпочнеться реконструкція обласних лікарень. Загалом планується реконструювати та оснастити сучасним обладнанням 48 лікарень - по одній дитячій та одній дорослій у кожній області. У 29 з них також буде обладнано вертолітні майданчики для прийому санітарної авіації.

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Велике будівництво
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